Памфилова объявила выборы состоявшимися

«Выборы состоялись, явка — сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка 51,68% — выше, чем в прошлую кампанию», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИКе.
Она уточнила, что в общей сложности в Госдуме будут представители от восьми партий: пяти парламентских, а также трех непарламентских.
По ее словам, на 107 участках по стране признаны недействительными 25 830 бюллетеней. Речь идет в том числе о Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Крыме. Кроме того, в Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, указала она. «Минимум на одном, а то может на двух — уголовное дело», — сказала глава ЦИК. По ее мнению, еще на шести-семи участках есть основания для отмены голосования.
Памфилова также призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены.