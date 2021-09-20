Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
28Единый день голосования в России
15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Памфилова объявила выборы состоявшимися

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись. Явка составила 51,68%, что выше 2016 года. В парламент проходят пять партий: «Единая Россия» (49,79%), КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — за правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Окончательно итоги голосования подведут в пятницу, 24 сентября.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Выборы состоялись, явка — сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка 51,68% — выше, чем в прошлую кампанию», — сказала Памфилова на брифинге в ЦИКе.

Она уточнила, что в общей сложности в Госдуме будут представители от восьми партий: пяти парламентских, а также трех непарламентских.

По ее словам, на 107 участках по стране признаны недействительными 25 830 бюллетеней. Речь идет в том числе о Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Крыме. Кроме того, в Петербурге как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, указала она. «Минимум на одном, а то может на двух — уголовное дело», — сказала глава ЦИК. По ее мнению, еще на шести-семи участках есть основания для отмены голосования.

Памфилова также призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Новость дополняется.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Роскомнадзор усиливает поиск запрещенного контента
Новостройки скидывают цены
Стрельба в Перми. Что известно на данный момент
Россиянам запретили разводить кур на дачах
В МВД рассказали, кто задержал пермского стрелка
С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты
Выбраны самые захватывающие космические фото года
Россиянка получила полтора года колонии за оскорбление Лукашенко
Здоровье
Общение с кошками повышает риск психоза В этом виновато заражение кошачьими паразитами, которые поражают человеческий головной мозг.
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Горячие темы на Авто
ПЯТНИЦА, день первый 322
Сходил 265
Выборы, выборы... 197
Pajero 3-дверный 131
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Стало известно, кого выбрали в Госдуму
За что еще будут штрафовать в метро?
Названа самая популярная модель авто в России
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь