Путин продлил на 2022 год действие контрсанкций

Правительству РФ в этой связи поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.
10 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции против ряда россиян. Действие рестрикций продлено в отношении якобы ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года.
В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против России. В перечень вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего он неоднократно расширялся.
В ответ на санкции Запада Россия создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну объявлен нежелательным. Также Москва ввела ряд специальных экономических мер. С 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год он был расширен и в него вошла Украина.
В июне 2018 года Путин подписал закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.