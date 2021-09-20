16:49 (мск), источник: ТАСС
Пять партий и высокая явка. ЦИК подвел первые итоги выборов в Госдуму
Пять партий прошли в Госдуму по итогам выборов
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«Единая Россия» на данный момент сохраняет конституционное большинство, получая больше 300 мест. Свои результаты заметно улучшила КПРФ, доля ЛДПР сократилась почти вдвое, а пятипроцентный барьер преодолела недавно созданная партия «Новые люди».
ТАСС собрал ключевую статистику прошедших выборов.
Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 51,68%. Это больше, чем на выборах 2016 года, когда показатель был равен 47,88%.
Явка на онлайн-голосование в шести регионах, где оно проводилось на федеральной платформе, — Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях — составила 93,21%.
В Москве, жители которой голосовали на собственной платформе, в выборах приняли участие 96,5% зарегистрировавшихся. В целом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании участвовали около 50% избирателей столицы. Почти половина сделала это дистанционно.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что партия не признает результаты онлайн-голосования в столице.
Центризбирком утвердит итоговые результаты прошедших выборов в пятницу, 24 сентября, объявила Памфилова.
Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».
Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» (5,33%), следует из данных ЦИК после обработки почти 100% протоколов.
Тогда блок «Родина», представленный в Думе четвертого созыва, заменила «Справедливая Россия».
«Единая Россия» набирает 49,85% — это немного меньше, чем на прошлых выборах, когда она получила 54,2%.
КПРФ получает 18,96% против 13,34% в 2016 году, а ЛДПР — 7,5%, что заметно меньше, чем пять лет назад. «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,44%, немного улучшив свой результат (на предыдущих выборах за нее проголосовали 6,22%).
Среди непарламентских партий наибольших успехов добились Партия пенсионеров (2,46%), «Яблоко» (1,33%) и «Коммунисты России» (1,27%).
Но ни одна из них не преодолела трехпроцентный барьер, позволяющий получать финансирование от государства.
Как и в 2016 году, «Единая Россия» победила в подавляющем большинстве одномандатных округов — 198 из 225.
КПРФ побеждает в девяти округах, «Справедливая Россия — За правду» — в восьми, ЛДПР — в двух.
За счет одномандатных округов в Госдуму проходят представители еще трех партий — «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.
В Москве во всех одномандатных округах победили кандидаты, которых поддержал мэр столицы Сергей Собянин, представивший свой список 15 сентября. В их число помимо единороссов вошли Галина Хованская от «Справедливой России — За правду» и самовыдвиженцы Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов и Олег Леонов.
Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, уже в первом туре победили действующие главы (в том числе временно исполняющие обязанности).
Игорь Руденя в Тверской области набрал 52,33% (на втором месте кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с 20,09%), Михаил Дегтярев в Хабаровском крае — 56,81% (у занявшей второе место Марины Ким от «Справедливой России — За правду» — 25,39%).
В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, где проводятся непрямые выборы, победили соответственно действующий глава республики Рашид Темрезов и врио руководителя региона Сергей Меняйло. Депутаты региональных парламентов избрали их единогласно.
14 октября состоятся непрямые выборы главы еще одного субъекта Федерации — Дагестана. Президент Владимир Путин внес в республиканский парламент кандидатуры врио руководителя региона Сергея Меликова, члена дагестанского избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя народного собрания республики Камила Давдиева.
Выборы в целом прошли без нарушений.
По словам Памфиловой, недействительными признаны 25,83 тыс. бюллетеней в 35 регионах — «мизерный, ничтожный результат».
Итоги голосования отменены на трех избирательных участках в трех регионах — Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. В последнем, как отметила глава ЦИК, есть основания отменить результаты еще на шести-семи участках.
Наблюдателями на выборах в этом году стали почти полмиллиона человек — 491 188, сообщила Памфилова.
Многочисленные международные наблюдатели отметили хорошую организацию и прозрачность выборов.
В отсутствие серьезных нарушений ЦИК столкнулся с «беспрецедентными кибератаками» как на свой сайт, так и на другие ресурсы, включая платформу дистанционного электронного голосования. По данным президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, в общей сложности было совершено 19 таких атак.