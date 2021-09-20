Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 сентябряПервое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
8Стрельба в университете в Перми
16:49 (мск), источник: ТАСС

Пять партий и высокая явка. ЦИК подвел первые итоги выборов в Госдуму

Пять партий прошли в Госдуму по итогам выборов 17—19 сентября при голосовании по партийному списку. За счет одномандатных округов в нижней палате парламента будут представлены восемь партий, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Единая Россия» на данный момент сохраняет конституционное большинство, получая больше 300 мест. Свои результаты заметно улучшила КПРФ, доля ЛДПР сократилась почти вдвое, а пятипроцентный барьер преодолела недавно созданная партия «Новые люди».

ТАСС собрал ключевую статистику прошедших выборов.

Новость
Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ из-за пандемии COVID-19

Явка и результаты

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 51,68%. Это больше, чем на выборах 2016 года, когда показатель был равен 47,88%.

Явка на онлайн-голосование в шести регионах, где оно проводилось на федеральной платформе, — Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях — составила 93,21%.

В Москве, жители которой голосовали на собственной платформе, в выборах приняли участие 96,5% зарегистрировавшихся. В целом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании участвовали около 50% избирателей столицы. Почти половина сделала это дистанционно.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что партия не признает результаты онлайн-голосования в столице.

Центризбирком утвердит итоговые результаты прошедших выборов в пятницу, 24 сентября, объявила Памфилова.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Пятая партия в Госдуме

Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» (5,33%), следует из данных ЦИК после обработки почти 100% протоколов.

Новая партия проходит в парламент впервые с 2007 года.

Тогда блок «Родина», представленный в Думе четвертого созыва, заменила «Справедливая Россия».

Больше четырех политических сил проходят в Госдуму впервые с 1999 года, когда по итогам голосования мандаты получили КПРФ, «Единая Россия», «Отечество — Вся Россия», «Союз правых сил», Блок Жириновского и «Яблоко».

«Единая Россия» набирает 49,85% — это немного меньше, чем на прошлых выборах, когда она получила 54,2%.

КПРФ получает 18,96% против 13,34% в 2016 году, а ЛДПР — 7,5%, что заметно меньше, чем пять лет назад. «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,44%, немного улучшив свой результат (на предыдущих выборах за нее проголосовали 6,22%).

Среди непарламентских партий наибольших успехов добились Партия пенсионеров (2,46%), «Яблоко» (1,33%) и «Коммунисты России» (1,27%).

Но ни одна из них не преодолела трехпроцентный барьер, позволяющий получать финансирование от государства.
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Одномандатные округа

Как и в 2016 году, «Единая Россия» победила в подавляющем большинстве одномандатных округов — 198 из 225.

КПРФ побеждает в девяти округах, «Справедливая Россия — За правду» — в восьми, ЛДПР — в двух.

За счет одномандатных округов в Госдуму проходят представители еще трех партий — «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

В Москве во всех одномандатных округах победили кандидаты, которых поддержал мэр столицы Сергей Собянин, представивший свой список 15 сентября. В их число помимо единороссов вошли Галина Хованская от «Справедливой России — За правду» и самовыдвиженцы Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов и Олег Леонов.

Губернаторские выборы

Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, уже в первом туре победили действующие главы (в том числе временно исполняющие обязанности).

Игорь Руденя в Тверской области набрал 52,33% (на втором месте кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с 20,09%), Михаил Дегтярев в Хабаровском крае — 56,81% (у занявшей второе место Марины Ким от «Справедливой России — За правду» — 25,39%).

С самым большим отрывом победил действующий глава Чечни Рамзан Кадыров — по итогам обработки 100% протоколов он получил 99,7% голосов.

В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, где проводятся непрямые выборы, победили соответственно действующий глава республики Рашид Темрезов и врио руководителя региона Сергей Меняйло. Депутаты региональных парламентов избрали их единогласно.

14 октября состоятся непрямые выборы главы еще одного субъекта Федерации — Дагестана. Президент Владимир Путин внес в республиканский парламент кандидатуры врио руководителя региона Сергея Меликова, члена дагестанского избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя народного собрания республики Камила Давдиева.

Нарушения и атаки

Выборы в целом прошли без нарушений.

По словам Памфиловой, недействительными признаны 25,83 тыс. бюллетеней в 35 регионах — «мизерный, ничтожный результат».

Итоги голосования отменены на трех избирательных участках в трех регионах — Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. В последнем, как отметила глава ЦИК, есть основания отменить результаты еще на шести-семи участках.

Наблюдателями на выборах в этом году стали почти полмиллиона человек — 491 188, сообщила Памфилова.

Многочисленные международные наблюдатели отметили хорошую организацию и прозрачность выборов.

В отсутствие серьезных нарушений ЦИК столкнулся с «беспрецедентными кибератаками» как на свой сайт, так и на другие ресурсы, включая платформу дистанционного электронного голосования. По данным президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, в общей сложности было совершено 19 таких атак.

 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Стрельба в Перми. Что известно на данный момент
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Россиянам запретили разводить кур на дачах
Ученые определили, что дает самую эффективную защиту от COVID
Выбраны самые захватывающие космические фото года
С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты
Здоровье
Психотерапевт назвала общие черты у пермского и казанского стрелков Главное — это замкнутость.
Hi-Tech
Упаковка iPhone 13 удивила пользователей (фото) Теперь это станет обычной практикой
Горячие темы на Авто
ПЯТНИЦА, день первый 322
Сходил 265
Выборы, выборы... 198
Pajero 3-дверный 131
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Популярные темы на «Детях»
Я к вам травою прорасту - 2 560
Самые яркие наряды Met Gala 2021 529
Забавные картинки 492
Все-таки развод.. 457
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь