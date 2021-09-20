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28Единый день голосования в России
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18:09 (мск), источник: Известия

Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что прошедшая избирательная компания стала самой сложной, в том числе из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в понедельник, 20 сентября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК — Ред. ]. Она самой сложной оказалась», — заявила Памфилова.

Она добавила, что в ходе выборов умерла секретарь участковой избирательной комиссии (УИК) в Бурятии Дулма Налханова, еще несколько человек увезли в больницу с сердечными приступами.

Ранее в этот день Памфилова назвала выборы в России состоявшимися. По ее словам, в Госдуме будут представители восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских. Кроме того, глава Центризбиркома подчеркнула, что «Единая Россия» (ЕР) набрала большинство голосов, обеспечив себе конституционное большинство.

В тот же день секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял, что, по предварительным данным, представителям политической силы достанется 315 мандатов в нижней палате парламента — 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам.

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Также в понедельник сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, набрав 49,82%. Второе место по итогам выборов в Госдуму занимает КПРФ, набравшая 19% голосов избирателей, третье — ЛДПР с 7,49%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для Владимира Путина главным критерием состоявшихся выборов остается конкурентность, открытость и честность. Они добавил, что Кремль позитивно оценил состоявшийся электоральный процесс.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

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