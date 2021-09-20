17:30 (мск), источник: Life.ru
Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
Он подчеркнул, что граждане ответственно подошли к формированию нижней палаты парламента.
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны, которые приняли участие в прошедших выборах. Свою речь он произнёс во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
«Особые слова благодарности хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что 51% явки говорит о том, что россияне с ответственностью подошли к формированию высшего представительного органа власти страны, от работы которого зависит стабильность и процветание России. Он также выразил надежду на то, что депутаты будущего созыва сделают всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей.
«У нас одна общая цель — процветание России и её граждан», — подчеркнул Путин.
Напомним, что голосование на думских и иных выборах завершилось накануне. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит «Единой России», которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Президент России Владимир Путин ранее дал положительную оценку результатам партии на выборах.