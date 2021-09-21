Россия ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму

«Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы “несвободных и непрозрачных” выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17—19 сентября, — отмечается в документе. — В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании».
«Вместе с тем отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — подчеркнули в посольстве.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник выступил с утверждением, что выборы в Госдуму прошли в условиях, «не способствовавших свободной и честной процедуре» голосования. По его версии, «использование российскими властями законов об “экстремистских организациях”, “иностранных агентах” и “нежелательных организациях” в значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие тому, чтобы российский народ осуществлял свои гражданские и политические права».
Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.