Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
10Умер Жан-Поль Бельмондо
03:14 (мск), источник: ТАСС

Россия ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что власти США предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Facebook посольства РФ в США.

Источник: РИА "Новости"

«Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы “несвободных и непрозрачных” выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17—19 сентября, — отмечается в документе. — В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании».

Читайте также
Пять партий и высокая явка. ЦИК подвел первые итоги выборов в Госдуму

«Вместе с тем отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — подчеркнули в посольстве.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник выступил с утверждением, что выборы в Госдуму прошли в условиях, «не способствовавших свободной и честной процедуре» голосования. По его версии, «использование российскими властями законов об “экстремистских организациях”, “иностранных агентах” и “нежелательных организациях” в значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие тому, чтобы российский народ осуществлял свои гражданские и политические права».

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
«В ужасе выпрыгивали из окон». Что известно о стрельбе в Перми
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Синоптики: сентябрь станет самым холодным с начала века
Смертность от COVID в США достигла рекордного уровня
Кот рассмешил Сеть дружбой с мышью, которую должен был поймать
Дрон снял огромную стаю горбатых китов у берегов Австралии
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Bloomberg: когда ждать AirPods 3, MacBook Pro и другие новинки Apple Год презентации новинок не окончен
Авто
Новый Porsche Taycan Cross Turismo и гонки в Подмосковье (фото) На трассе под Волоколамском состоялся фестиваль Sporstcar Together Day
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Дети
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца Радостное событие в королевской семье
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь