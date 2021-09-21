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05:59 (мск), источник: Известия

Евросоюз выразил солидарность с Парижем в ситуации с контрактом на подлодки

Главы МИД Евросоюза (ЕС) в понедельник, 20 сентября, на встрече на полях ООН, выразили свою солидарность с властями Франции по отношению к США после того, как Австралия разорвала контракт с Парижем на производство подводных лодок. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило AFP.

Источник: AP 2021

«Министры продемонстрировали явную солидарность с Францией. Это заявление (о подводных лодках. — Ред.) противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметил Боррель.

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин на сумму $66 млрд был сорван.

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17 сентября Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии. Подчеркивалось, что решение французских властей объясняется «особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября».

18 сентября глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан заявил, что кризис в отношениях сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но, по его словам, это не повлечет за собой выхода страны из альянса. Как отметил госсекретарь при ведомстве Клеман Бон, разрыв Австралией контракта по подводным лодкам — это подрыв доверия не только Парижа, но и всей Европы.

На следующий день президент США Джо Байден предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после срыва Австралией сделки по подлодкам в пользу сотрудничества с Вашингтоном. Сообщалось, что разговор состоится в ближайшие дни.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию, заявил, что речи о выходе Франции из НАТО пока нет, однако в Североатлантическом альянсе трещины будут углубляться.

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