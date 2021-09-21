В Кремле прокомментировали непризнание Турцией выборов в Крыму

«Мы не приемлем такие заявления. И мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции. Но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», — сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что Турция безусловно является партнером России, а имеющиеся разногласия не являются и не должны являться препятствием для развития двусторонних отношений. «Это взаимодействие должно продолжаться, ибо оно в интересах наших с вами, в интересах прежде всего российской стороны, а также в интересах и турецкой стороны. А что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции», — отметил Песков.
По его словам, российская сторона никак не может поменять свою позицию по Крыму. «Это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений», — пояснил Песков.
Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России. В заявлении министерства говорилось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».
Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно, ее кандидаты победили во всех одномандатных избирательных округах, писал «Коммерсантъ».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.