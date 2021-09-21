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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу Скрипалей

Полиция Великобритания заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. Полиция утверждает, что еще одним подозреваемым по делу стал гражданин РФ Сергей Федотов. Следствие заявило, что настоящее имя мужчины — Денис Сергеев и он якобы является сотрудником российской военной разведки (ГРУ). Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых британская сторона тоже называет сотрудниками ГРУ.

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В пресс-релизе Скотленд-ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергея Федотова. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест.

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Полиция выяснила, что Сергей Федотов прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, за четыре часа до прилета господ Петрова и Боширова. В гостинице, где он остановился, не нашли следов нервно-паралитического вещества «Новичок». Тем не менее у полиции есть доказательства, которые «позволяют предположить, что Федотов неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона» на выходных. Он вылетел из Великобритании 4 марта. Позднее в этот же день были отравлены Скрипали.

«В ходе дальнейшего расследования, проведенного следственной группой, были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов ранее работали вместе на ГРУ в рамках операций за пределами России», — утверждают в Скотленд-ярде. Все трое объявлены в розыск в Великобритании, также выдан ордер на их арест, и соответствующая заявка будет направлена в Интерпол.

Глава отдела по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс заявил, что Великобритания не будет запрашивать экстрадицию Сергея Федотова, потому что российская Конституция не разрешает выдачу граждан страны. Он добавил, что расследование дела продолжается.

В частности, следствие до сих пор не нашло флакон от духов Nina Ricci, в котором мог оставаться «Новичок» после отравления Скрипалей.
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Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими. О причастности к отравлению третьего предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Федотова еще в 2019 году писали британские СМИ. The Telegraph утверждала, что он не уехал из Великобритании.

Год спустя Болгария назвала Сергея Федотова в числе причастных к отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Само отравление произошло в апреле 2015 года. Гебрев, его сын и директор его фирмы почувствовали себя плохо, находясь при этом в в разных местах. Обоих госпитализировали, и позднее в организме бизнесмена обнаружили нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Всего по делу проходят трое россиян, был выдан запрос на их международный розыск.

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