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14:12 (мск), источник: Life.ru

В России начнут борьбу с «серой» занятостью

План действий министерство труда уже представило татьяне Голиковой. После доработки документ планируется согласовать с регионами.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Татьяна Голикова проучила Минтруду доработать представленный ей план по выявлению теневой занятости. Документ был разработал по поручению президента Владимира Путина. Проект по борьбе с «серыми» схемами трудоустройства был представлен министерством в ходе заседания межведомственной рабочей группы. После доработки документ планируется согласовать с регионами.

«Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учетом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями», — говорится в сообщении секретариата Голиковой.

Ранее юрист объяснил, почему не стоит соглашаться на серую зарплату и призвал граждан не рисковать свободой. На сегодняшний день получать жалованье в конверте согласны 39% россиян. И это меньше, чем в разгар пандемии и в 2019-м, когда коронавируса в РФ ещё не было.

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