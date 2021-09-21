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15:26 (мск), источник: Ura.ru

В Госдуме рассказали о запретах для новых депутатов

В Госдуме объяснили, что именно будет запрещено новым депутатам. Список размещен на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Депутатам…запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. За нарушение этого требования, а равно за непредоставление данных о своем имуществе и имуществе близких родственников депутату может грозить лишение полномочий», — говорится в тексте.

Кроме того, депутат не имеет права заниматься бизнесом. А вот преподаванием, наукой или творчеством — можно. Главное, чтобы эти виды деятельности не финансировались из-за рубежа. Также депутатам нельзя руководить коммерческими организациями и «входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иностранных НПО». Помимо этого, депутатам запрещается брать взятки.

Выборы в Госдуму состоялись 17 — 19 сентября 2021 года. Большинство получила партия «Единая Россия».

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

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Елена Горшкова

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