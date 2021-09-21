15:26 (мск), источник: Ura.ru
В Госдуме рассказали о запретах для новых депутатов
В Госдуме объяснили, что именно будет запрещено новым депутатам. Список размещен на сайте нижней палаты парламента.
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«Депутатам…запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. За нарушение этого требования, а равно за непредоставление данных о своем имуществе и имуществе близких родственников депутату может грозить лишение полномочий», — говорится в тексте.
Кроме того, депутат не имеет права заниматься бизнесом. А вот преподаванием, наукой или творчеством — можно. Главное, чтобы эти виды деятельности не финансировались из-за рубежа. Также депутатам нельзя руководить коммерческими организациями и «входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иностранных НПО». Помимо этого, депутатам запрещается брать взятки.
Выборы в Госдуму состоялись 17 — 19 сентября 2021 года. Большинство получила партия «Единая Россия».
Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».
Елена Горшкова