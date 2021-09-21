В ЦИК рассказали о распределении мест по итогам выборов в Госдуму

По федеральным спискам кандидатов «Единая Россия» получила 126 депутатских мандатов. По результатам выборов по одномандатным округам партия получила 198 мандатов. Так, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента.
У партии КПРФ 57 мандата. «Справедливая Россия — за правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Кроме того, по одному депутатскому мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Помимо этого, депутатские мандаты достанутся пяти самовыдвиженцам.
В пресс-службе ЦИК «Известиям» сообщили, что эти данные пока предварительные. Окончательные результаты ЦИК озвучит в пятницу, 24 сентября.
Ранее во вторник в ЦИК РФ сообщили, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.
Накануне делегация ПАСЕ оценила «хорошее» сотрудничество российских властей, а также организацию голосования на прошедших выборах в Госдуму.
Международный наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат народной скупщины Йован Палалич заявил, что выборы в РФ соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.