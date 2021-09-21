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18:28 (мск), источник: Известия

В ЦИК рассказали о распределении мест по итогам выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» по итогам прошедших выборов в Госдуму получает в общей сложности 324 депутатских мандата. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ, сообщает РИА Новости.

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По федеральным спискам кандидатов «Единая Россия» получила 126 депутатских мандатов. По результатам выборов по одномандатным округам партия получила 198 мандатов. Так, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента.

У партии КПРФ 57 мандата. «Справедливая Россия — за правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Кроме того, по одному депутатскому мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Помимо этого, депутатские мандаты достанутся пяти самовыдвиженцам.

В пресс-службе ЦИК «Известиям» сообщили, что эти данные пока предварительные. Окончательные результаты ЦИК озвучит в пятницу, 24 сентября.

Ранее во вторник в ЦИК РФ сообщили, что «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.

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Пять партий и высокая явка. ЦИК подвел первые итоги выборов в Госдуму

Накануне делегация ПАСЕ оценила «хорошее» сотрудничество российских властей, а также организацию голосования на прошедших выборах в Госдуму.

Международный наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат народной скупщины Йован Палалич заявил, что выборы в РФ соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Следить за результатами выборов в режиме реального времени вы можете в нашем специальном разделе «Выборы-2021».

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