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20:39 (мск), источник: ТАСС

Болсонару в ООН выступил против введения ковид-паспортов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса. Об этом политик заявил, выступая на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

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Источник: AP 2021

«Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке», — сказал глава государства, ранее неоднократно публично заявлявший о своем скептическом отношении к вакцинации от коронавируса. «До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», — пообещал он.

«С самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», — добавил Болсонару, подчеркнув, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью. «Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», — подытожил глава государства.

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Вакцинация в Бразилии началась 18 января. К настоящему моменту Минздрав распределил более 267,6 млн доз разрешенных в стране препаратов британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson и китайской Sinovac Biotech. Согласно официальной статистике, 80,5 млн человек — более половины взрослого населения страны — сделали две прививки или получили инъекцию однокомпонентной вакцины. Частично вакцинированы от COVID-19 около 142 млн бразильцев, почти 90% взрослого населения страны. Отдельные штаты с конца августа приступили к вакцинации подростков, в то время как федеральный Минздрав призывал строго следовать графику национальной программы иммунизации и считает правильным прививать только тех несовершеннолетних в возрасте 12 лет и старше, у которых имеются хронические заболевания.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 26 февраля прошлого года. Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 21,2 млн человек). По числу летальных исходов (почти 591 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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