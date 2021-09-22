00:33 (мск), источник: Известия
Не на игрушки: пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты
Как электронные счета помогут это контролировать.
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Законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты будет рассмотрен Госдумой в октябре, выяснили «Известия». Его авторы депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова предлагают создать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться, чтобы деньги шли на целевые нужды. В большинстве фракций относятся к инициативе положительно. Эксперты полагают, что организовывать тщательный контроль за расходованием таких средств будет непросто.
Отслеживать детально
Как выяснили «Известия», Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в ст. 16 ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”. Документом предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут тратиться средства пособий на ребенка. Прежде всего к таким товарам хотят отнести алкогольную и никотинсодержащую продукцию, а также табачные изделия. Согласно новым нормам, полномочиями по формированию такого списка предлагается наделить федеральное правительство.
Также законопроектом предусматривается появление специального механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Определить его должны будут региональные власти. В качестве примера такого механизма авторы законопроекта называют открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». На него государство могло бы перечислять средства, а потом контролировать все трансакции. Дополнительных средств на реализацию документа из федерального бюджета не понадобится.
Информацию о рассмотрении законопроекта «Известиям» подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Документ был внесен в нижнюю палату в июне этого года. С просьбой его принять к спикеру Госдумы обратился глава заксобрания Курганской области, член «Единой России» Дмитрий Фролов. В пояснительной записке к документу он сообщил, что родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
«Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года установлен комплекс мер, направленных на воспитание подрастающего поколения. Формирование у ребенка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
Как пояснил «Известиям» глава пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев, речь идет не о средствах материнского капитала, а о ежемесячных детских пособиях. Согласно данным Фонда социального страхования минимальный размер таких выплат может составить примерно 400 рублей, максимальный — свыше 29 тыс. рублей.
В качестве примера в законопроекте приводится статистика количества пособий, которые выплачиваются в различных регионах. Так, в Курганской области 40 174 получателя пособий на 72 905 детей, в Тюменской — 18 482 получателя на 43 313 детей, в Свердловской — 105 064 получателя на 214 594 ребенка, в Челябинской — 122 635 получателей на 205 286 детей, в ЯНАО 8 454 получателя на 12 031 ребенка.
«Внедрение такого механизма также позволит осуществлять контроль за расходованием пособия на ребенка, не возлагая дополнительных обязанностей на граждан по предоставлению отчетности. Практика предоставления гражданам меры социальной поддержки с использованием социального электронного счета уже была реализована в 2020 году в Калининградской области», — отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что схожий механизм — электронный сертификат — внедряется на федеральном уровне начиная с 2021 года. Речь идет о приобретении технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, а с 2023 года он будет применяться при покупке жизненно необходимых лекарственных препаратов.
Целевые деньги
В большинстве фракций Госдумы отнеслись к законопроекту положительно.
— Детские пособия, безусловно, должны тратиться только по назначению. Это очень важно для укрепления института семьи. Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу: всё лучшее детям. Поэтому, когда такой законопроект нам поступит, мы его внимательно изучим, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
С этим мнением согласен первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емеяльнов.
— Это целевые деньги, которые выделяются на ребенка. Нельзя допустить, чтобы их могли использовать не по назначению, — пояснил «Известиям» парламентарий.
В ЛДПР также отнеслись к новым нормам позитивно, при этом во фракции намерены более детально изучить законопроект, когда он будет рассматриваться Госдумой.
А вот первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев, напротив, считает, что никаких ограничений на траты делать не нужно.
— Родители сами должны решать, на что пойдут эти деньги. Если они тратят их на алкоголь и сигареты, то среагировать на это должны соответствующие органы, которые контролируют воспитание детей, в том числе органы опеки. Иначе мы так всё зарегулируем, что получить эти деньги родители просто не смогут, — заявил коммунист.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «Известиями» отметил неслучайность разработки такого законопроекта думой Курганской области. Это депрессивный регион с большим уровнем наркомании и алкоголизма, отметил он. По словам эксперта, в России есть случаи, когда родители рожают детей только для того, чтобы получать эти пособия, а потом тратить по своему усмотрению. Эксперт считает, что это очень разумная законодательная инициатива, но вот организовывать тщательный контроль за расходованием таких средств будет непросто.
Наталья Башлыкова