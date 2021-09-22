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01:12 (мск), источник: Известия

Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал о будущих отношениях с Россией

России и Германии необходимо сконцентрироваться на совместных усилиях в вопросах европейской безопасности. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается развития наших отношений, тут как и между Евросоюзом и Россией, важно, чтобы мы сконцентрировались на тех процессах, которые инициировали в свое время Гельмут Шмидт и Вилли Брандт: прежде всего — общая безопасности в Европе. К этому, разумеется, относится неприкосновенность границ, должна сохраняться территориальная целостность государств», — подчеркнул он.

Шольц убежден, что развивать безопасность можно «только вместе, а не против друг друга».

«Эти стандарты европейской политики я ценю прежде всего», — заключил кандидат в канцлеры.

Согласно последним опросам, политик остается лидером гонки за кресло Ангелы Меркель. 21 сентября он завершил предвыборную кампанию в Вольфсбурге (Нижняя Саксония).

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20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Москву, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер по итогам встречи заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке. Он уточнил, что стороны обсудили «состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов».

Глава государства в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. Меркель назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, и, несмотря на все сложности, существует торгово-экономическая кооперация.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая этот пост с 2005 года Меркель решила в 2021 году не выдвигать свою кандидатуру.

Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство, скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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