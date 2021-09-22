Талибы обратились в ООН с намерением выступить перед лидерами стран мира

Назначенный талибами глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки также выразил желание участвовать в прениях высокого уровня в ООН. Господин Хак сообщил, что направил запрос представителей «Талибана» в комитет по проверке полномочий.
Комитет по проверке полномочий состоит их девяти членов. В текущую сессию в него входят США, Россия, КНР, Багамы, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция. С 1996 по 2001, когда талибы в прошлый раз захватили власть в Афганистане, постпред страны сохранял свои полномочия, так как комитет отклонил заявки талибов на его смещение.
Письмо талибов датировано 20 сентября — днем, предшествующим открытию сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил AFP пресс-секратарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. По словам господина Хака, в письме заявлялось, что миссия господина Шахина «считается завершенной», а предыдущей президент Афганистана Ашраф Гани был «изгнан».
В преддверии Генассамблеи ООН Совет Безопасности продлил работу миссии в Афганистане на полгода. Решение было принято единогласно. После продления мандата заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что «из-за позиций отдельных членов совета» в резолюции не учтены угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).