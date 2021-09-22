Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
02:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы обратились в ООН с намерением выступить перед лидерами стран мира

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) направило в ООН документ о назначении своего представителя Мохаммада Сохаила Шахина постоянным представителем Афганистана при ООН, передает Reuters текст письма талибов и подтверждение заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Назначенный талибами глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки также выразил желание участвовать в прениях высокого уровня в ООН. Господин Хак сообщил, что направил запрос представителей «Талибана» в комитет по проверке полномочий.

Новость
Месяц под властью талибов: зарисовки из Афганистана

Комитет по проверке полномочий состоит их девяти членов. В текущую сессию в него входят США, Россия, КНР, Багамы, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция. С 1996 по 2001, когда талибы в прошлый раз захватили власть в Афганистане, постпред страны сохранял свои полномочия, так как комитет отклонил заявки талибов на его смещение.

Письмо талибов датировано 20 сентября — днем, предшествующим открытию сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил AFP пресс-секратарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. По словам господина Хака, в письме заявлялось, что миссия господина Шахина «считается завершенной», а предыдущей президент Афганистана Ашраф Гани был «изгнан».

В преддверии Генассамблеи ООН Совет Безопасности продлил работу миссии в Афганистане на полгода. Решение было принято единогласно. После продления мандата заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что «из-за позиций отдельных членов совета» в резолюции не учтены угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Кадыров: в Чечне вместо петухов куриные мужья
США медленно умирают, но не сдаются
В ЦИК рассказали о распределении мест по итогам выборов в Думу
В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно
Глава NASA высказался о будущем сотрудничестве с Россией
Кадыров позвал Байдена в Чечню, чтобы показать «куриных мужей»
В Нововоронеже показали новый памятник Аленке
Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал о будущих отношениях с Россией
Здоровье
Мужчина устал от скачков давления и быстро похудел на 73 кг На это у него ушло всего восемь месяцев.
Hi-Tech
Первая распаковка новинки: золотой iPhone 13 Pro Max показали на видео Новый смартфон в новой упаковке
Горячие темы на Авто
Сходил 269
Карантин 254
И вот возник вопрос. 153
поздравляю..... 137
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Дети
15-летняя дочь Табакова и Зудиной стала звездой соцсетей (фото) Мария Табакова опубликовала семейное фото
Леди
Алана Мамаева вновь сошлась с бывшим мужем Модель была замечена с экс-супругом Александром Липовым
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь