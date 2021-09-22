Минтранс и МВД обсуждают, как проверять автомобили, для которых ТО останется обязательным

Транспортное ведомство, в частности, предлагает не обращать внимания на потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не осматривать тормозные трубки на предмет возможных повреждений. МВД, выяснил «Ъ», считает необходимым отказаться также от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла.
«Ъ» стали известны подробности подготовки проекта поправок к постановлению правительства № 1434, в рамках которого упрощаются правила проведения ТО. «Ъ» рассказывал об этой инициативе в августе, затем Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект документа, который прошел обсуждение и дорабатывается.
Так, из 82 пунктов перечня обязательных проверок транспортных средств ведомство оставляет 59: не будут более диагностировать повреждения тормозных трубок, потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, работоспособность стеклоомывателя, измерять уровень шума выхлопной системы, проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Все эти работы, считают в Минтрансе, избыточны: отказ от них упростит процедуру ТО без ущерба для безопасности движения и сократит расходы операторов техосмотра.
МВД, выяснил «Ъ», предложило Минтрансу пойти еще дальше и при диагностике транспортных средств (независимо от типа) отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а что касается легковых машин — игнорировать еще и трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений, систему обогрева и обдува ветрового стекла.
Минтранс, по сведениям «Ъ», с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.
Напомним, 14 сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, делающий техосмотр добровольным для владельцев мотоциклов и автомобилей физлиц, не участвующих в перевозках. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Документ поддержан правительством и направлен в думский комитет по транспорту. Обязательными визиты в пункты ТО остаются для грузовиков, автобусов и такси. Диагностическую карту также надо будет предъявить в ГИБДД и при перерегистрации автомобиля на нового собственника — это касается и владельцев легковых авто. Эти категории транспортных средств и будут проходить диагностику согласно новому документу Минтранса.
Проверка сидений, замков, системы обогрева и обдува серьезного влияния на безопасность не оказывает, уверен научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко: «Мало водителей, которым комфортно ездить с этими неисправностями, их быстро устраняют и без техосмотра».
С паутиной трещин на стекле, неработающим воздухообдувом и сломанными сиденьями почти никто не ездит, соглашается юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева, поэтому с ликвидацией таких осмотров исчезнет и лишний повод для «придирок».
«В зимний период обледенение никто не отменял, без работающего обогрева и обдува стекла управлять автомобилем небезопасно и при определенных условиях невозможно», — не разделяет этих мнений глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.
Отменять проверку выхлопных газов нельзя, предупреждает Вадим Донченко. Он ссылается на данные ВОЗ, согласно которым преждевременная смертность от загрязнения воздуха автотранспортом превышает смертность от ДТП. Кроме того, говорит эксперт, есть исследования, согласно которым загрязнение воздуха мелкодисперсными твердыми частицами (выбросы от дизельных двигателей) способствует повышению рисков заболевания COVID-19. В современных авто, поясняет господин Донченко, есть катализаторы, задерживающие вредные вещества, но их надо менять через 150−180 тыс. км, иначе падает динамика разгона авто.
«Замена стоит дорого. Многие катализаторы снимают, ставя пламегасители или муляжи, что приводит к увеличению уровня выбросов, — поясняет он.— Все эти вмешательства в конструкцию можно выявить в ходе ТО, отказ от проверок приведет к росту выбросов и увеличению роста заболеваемости населения». «Нередки ситуации, когда едешь за каким-нибудь грузовиком или автобусом, а у него такой дымный выхлоп, что на несколько секунд теряешь видимость, — добавляет Катерина Соловьева.— Это угроза не только экологии, но и безопасности движения». По данным ГИБДД, из 58 млн механических транспортных средств в РФ 2,5 млн относятся к экологическому классу «Евро-0», 16,7 млн не имеют вообще никакого класса.
Отказ от проверки отработавших газов противоречит международным обязательствам РФ и Киотскому протоколу, в рамках которого Россия взяла на себя обязательства по сокращению, в том числе, выбросов от автотранспорта, добавляет Максим Бурдюгов.
Трещины на лобовом стекле, отмечает он, уменьшают общую жесткость кузова, а также повышают риск разрушения ветрового стекла на скорости более 100 км/ч. Неисправность крепления сидения, говорит господин Бурдюгов, влияет на тяжесть последствий при ДТП (при сильном ударе кресла срывает с места). Предлагаемое Минтрансом и МВД сокращение перечня проверок может усложнить выезд за границу на автомобиле, добавляет эксперт: выданная в РФ диагностическая карта не будет считаться действительной, в результате при въезде в другую страну надо будет проходить ТО.
Иван Буранов