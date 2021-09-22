В Совете федерации подготовили очередные поправки к Семейному кодексу

Концепция совершенствования семейного законодательства обсуждалась в Совфеде с декабря прошлого года. Три законопроекта на эту тему год назад получили негативные замечания правительства и были отозваны из Госдумы.
Всего в концепцию вошли 77 предложений, разделенных на четыре блока:
В документе декларируется «презумпция добросовестности родителей», а изъятие ребенка из семьи названо «крайней мерой» (впрочем, эти пункты уже были в одном из отозванных законопроектов). Как и раньше, авторы предлагают передать полиции право «заходить в семьи». Опека при этом сможет лишь «сигнализировать» МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка. «У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», — пояснила сенатор Елена Мизулина. Предложен механизм двухступенчатых действий. Сперва полиция проверит, есть ли опасность для ребенка. Если «сигнал» подтвердится, правоохранители должны принять меры по защите — забрать ребенка из дома. А когда ребенок окажется в безопасном месте, будет устанавливаться — в том числе в суде — степень угрозы и вина родителей.
Концепция вводит три вида защиты ребенка.
Первый — изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. Второй, оперативный, — «временные меры защиты», когда детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. «Это не детский дом. Тут нет речи о сиротстве. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», — пояснила Мизулина. «Временные меры могут применяться, когда родителям нужна медицинская эвакуация, но при этом они не могут сказать, что делать с ребенком», — привела пример эксперт по вопросам защиты семьи Анна Швабауэр. Третий вид — профилактические меры защиты, которые может принять сама семья, в этом ей помогут органы опеки. «Родители могут сами назначить опекуна-попечителя — крестного или родственника. Либо они могут согласиться на передачу ребенка в организацию социального обеспечения», — отметила Мизулина.
Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов. «Мне нравится идея разделения на две ситуации: ребенок, оставшийся без попечения родителей, и ребенок, нуждающийся во временной защите, в помощи, — сообщила Альшанская.— Но нужно объяснение, в какой ситуации и какая помощь необходима семье. Также неясно, как долго ребенок будет под временной защитой». Мизулина уточнила, что вопрос о продолжительности временных мер решено «оставить открытым» для дальнейшего обсуждения. При этом Альшанская опасается последствий передачи полномочий по защите детей полицейским: «У них взгляд заточен на поиск преступлений. И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей».
Часть пунктов концепции будет уточняться: эксперты-психиатры и криминологи указали на конкретные случаи из практики. Также свои предложения направили министерства и ведомства.
Например, в Минпросвещения отметили сложности, которые могут возникнуть при передаче родителями обязанностей другим людям. «В случае с разведенными супругами тут могут возникнуть споры», — указала директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. Она добавила, что министерство разработало свои поправки к ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Они, в частности, предлагают передавать оставшихся без попечительства детей родственникам и обязать последних проходить школы приемных родителей.
«Мы будем вносить поправки не единым законопроектом, а подготавливать законопроекты по мере согласования пунктов концепции. Видимо, всю осень будем вносить и вносить», — подытожила Мизулина.
Анастасия Курилова