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06:17 (мск), источник: Известия

США и Великобритания обсудили подход к России и Китаю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к договоренности, что в отношениях с Россией и Китаем необходимо придерживаться общих ценностей. Об этом в среду, 22 сентября, говорится в опубликованном по итогам переговоров двух политиков в Белом доме заявлении британского правительства.

Источник: Reuters

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — говорится в документе.

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Кроме того, отмечается, что глава правительства Соединенного Королевства с нетерпением ждет объявленного ранее Байденом на 9—10 декабря Саммита за демократию, «который поможет осуществить международные действия».

Так, на предстоящем саммите, который пройдет в формате видеоконференции, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение прав человека.

Накануне, в ходе выступления на ежегодной, 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Байден заявил, что в США завершилась эпоха бесконечных войн и началась эра неустанной дипломатии.

Он также указал на то, что США не стремятся к развязке новой холодной войны и расколу мира. Глава Белого дома отметил, что готов работать над решением глобальных проблем с любыми странами мира, включая те, у которых есть серьезные разногласия с Соединенными Штатами.

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