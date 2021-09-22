США и Великобритания обсудили подход к России и Китаю

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что глава правительства Соединенного Королевства с нетерпением ждет объявленного ранее Байденом на 9—10 декабря Саммита за демократию, «который поможет осуществить международные действия».
Так, на предстоящем саммите, который пройдет в формате видеоконференции, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение прав человека.
Накануне, в ходе выступления на ежегодной, 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Байден заявил, что в США завершилась эпоха бесконечных войн и началась эра неустанной дипломатии.
Он также указал на то, что США не стремятся к развязке новой холодной войны и расколу мира. Глава Белого дома отметил, что готов работать над решением глобальных проблем с любыми странами мира, включая те, у которых есть серьезные разногласия с Соединенными Штатами.