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15:47 (мск), источник: Forbes

Кремль ответил на обвинения Госдепартамента в создании дефицита на газовом рынке

Россия близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, а для того, чтобы их повысить, европейцам следует больше его покупать. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"
Российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Так Песков ответил на обвинения Госдепартамента США о том, что Москва ограничила поставки из политических соображений, чем способствовала дефициту на рынке. Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg Television в понедельник отметил, что поставки российского газа «необъяснимо низкие», а новость о том, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, только «усиливает обеспокоенность».

Хохштейн предположил, что российская сторона сознательно занижает поставки, чтобы ускорить запуск «Северного потока — 2». Ранее Песков говорил, что Россия сможет увеличить поставки газа, как только Германия и ЕС одобрят запуск трубопровода.

Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Песков добавил, что, для того, чтобы увеличить объем поставляемого газа, «например, после 2024 года через Украину», следует «соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе».

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Хохштейн — не первый западный политик, обвинивший Россию в занижении газовых поставок. На прошлой неделе более 40 депутатов Европарламента призвали расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за резкого удорожания топлива. Как и Хохштейн, они заподозрили компанию в попытке использовать цены для давления на Европу в преддверии сертификации «Северного потока — 2».

В свою очередь, Международное энергетическое агентство подтвердило, что Россия выполняет обязательства по долгосрочным контрактам с европейскими контрагентами, но отметило, что страна поставляет меньше газа, чем до пандемии коронавируса. «Россия могла бы сделать больше для повышения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к предстоящему зимнему отопительному сезону», — заявили в ведомстве.

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Тимур Батыров

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