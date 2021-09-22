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22 сентября, источник: ТАСС

Конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Внесенная конгрессменом Брэдом Шерманом (демократ от штата Калифорния) поправка будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, в конце этой недели поддержит Палата представителей. Согласно поправке Шермана, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

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Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент после получения данного доклада обязан принять решение, стоит ли приостановить, либо сохранить в силе эти санкции.

Торговая палата США выступила против данной инициативы, заявив, что она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. Ее представители считают, что эта поправка «окажет незначительное влияние на способность» РФ получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов «и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России».

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких утверждений, американские власти ни разу не предоставили.

Текущие санкции в отношении российского суверенного долга

В середине июня вступили в силу американские санкции на ряд операций с российским суверенным долгом. Американским финансовым учреждениям запретили «участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации».

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Кроме того, им запрещено «кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям». Действующий запрет распространяется только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.

Сенатский комитет по делам вооруженных сил в конце июля одобрил свою версию проекта оборонного бюджета, которая отличается от той, что рассматривается в нижней палате законодательного органа. После того как обе палаты одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Сенат и Палата представителей вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится президенту на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени — начала зимы.

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