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00:48 (мск), источник: ТАСС

В США конгрессмены рекомендовали ввести санкции против ряда ключевых официальных лиц РФ

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая рекомендует администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты. Текст документа опубликован на сайте данного органа.

В нем утверждается, что указанные лица, по версии американских законодателей, могут быть причастны к нарушениям прав человека. В документе отмечается, что «в течение 180 дней после принятия закона президент [США] должен представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение, содержащее подробное обоснование относительно того, соответствует ли кто-то из лиц, перечисленных в подразделе <…>, критериям для введения санкций», согласно разделу положениям «Глобального акта о правах человека имени Магнитского».

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В приведенный список включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Данная поправка имеет рекомендательный характер. Она пока не была рассмотрена Палатой представителей Конгресса США полного состава.

С предложением о принятии поправки выступили ранее конгрессмены Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джон Кертис (республиканец от штата Юта).

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