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00:43 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания своего выступление на Генассамблее ООН прокомментировал возможную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Трансляция в Facebook офиса главы государства.

Источник: Reuters

«Когда он будет готов», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече с Путиным.

При этом украинский лидер проигнорировал заданные вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.

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22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник не пострадал.

Национальная полиция Украины позднее сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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