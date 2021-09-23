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05:59 (мск), источник: Газета.Ру

Чехия попросила Россию о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице

Расследование взрывов во Врбетице касается несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена в том числе в Россию. Такое заявление сделал представитель прокуратуры Чехии Мартин Малуш, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время чешская сторона постепенно анализирует те результаты правовой поддержки, которые уже получила, и ожидает следующие.

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«Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки (ГРУ). Все еще проводится крупномасштабное расследование, цель которого-составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний», — сказал Малуш.

Он добавил, что следователи также занимаются сбором доказательств, которые должны прояснить мотивы совершения двух взрывов.

При этом пражское издание Deník N сообщило 22 сентября со ссылкой на высокопоставленный источник, который ознакомлен с ходом расследования, что Москва отказала в юридической помощи по этому делу.

Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. В причастности к этому инциденту Прага подозревает российские спецслужбы. Москва в свою очередь отвергает данные обвинения.

Антон Демидов

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