Зеленский ошибся при цитировании Путина на Генассамблее ООН

Так, в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи Зеленский пригласил все страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», принятой 23 августа этого года. Основная мысль документа в том, что Крым должен быть возвращен в состав Украины. Зеленский подчеркнул, что формат платформы «всегда будет открытым для России». Пояснить это глава республики решил, приведя цитату Путина.
«Потому что в мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной», — сказал Зеленский на государственном языке своей страны.
Далее украинский президент продолжил по-русски:
«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.
Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", — сказал он.
Зеленский отметил, что все, сказанное им на русском языке, — это слова Путина, произнесенные «в Мюнхене в 2007-м и на Генассамблее ООН в 2015 году». В действительности же из «мюнхенской речи» российского президента его коллега взял первую часть, которую сказал по-украински. Проверить это можно, ознакомившись со стенограммой заявления Путина, опубликованной на сайте Кремля.
На самом деле все, что Зеленский сказал по-русски, взято из выступления российского президента на Генассамблее ООН 2015 г. Оно также размещено на сайте Кремля. При этом, цитируя Путина, Зеленский исказил контекст его речи. Президент России, предупреждая о риске «обрушения всей архитектуры международных отношений», говорил о важности ООН, а не о том, что никто не чувствует себя в безопасности.
В оригинале слова Путина звучали так: «Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнерами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений». Таким образом, Зеленский смешал два высказывания Путина, частично исказив их смысл.
Также украинский президент убрал из цитаты Путина часть. Когда последний описывал, каким может стать мир, он в числе прочего сказал, что это будет «мир, в котором вместо по‑настоящему независимых государств будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий». В речи Зеленского эта часть высказывания отсутствует.
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