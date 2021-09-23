Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

В заключении правительства говорится, что индексация пенсий потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако авторы инициативы не указали, из каких источников и в каком порядке эти расходы будут покрываться. Кроме того, правительство уже трижды отклоняло подобные законопроекты.
«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в документе, опубликованном в базе данных Госдумы.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с 2016 года. В январе 2021 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации. Правительство подготовило предложения и передало главе государства, но о результатах не сообщалось.
Напомним, в соответствии с принятыми летом прошлого года поправками к Конституции, индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Однако в законе не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров.