Песков: электронное голосование нужно распространить как можно шире

«Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку, это решение, наверное, должен все-таки принимать Центризбирком и специалисты», — сказал Песков. По его словам, распространение онлайн-голосования зависит «от готовности к этому».
Накануне спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что система дистанционного голосования может быть распространена на территории всей России во время проведения президентских выборов в 2024 году. Она выразила надежду на то, что эта система будет налажена и позволит использовать онлайн-голосование на всех уровнях выборов.
По данным Центризбиркома, в Москве явка на электронное голосование составила 96,5%, было выдано 1 943 590 бюллетеней. По словам зампреда Общественной палаты Москвы, руководителя штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, штаб не зафиксировал в столице следов взлома и вбросов в онлайн-голосовании.