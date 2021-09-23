Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Лондоне выбрали самые захватывающие космические снимки года В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч заявок от фотографов из 75 стран мира
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
8Стрельба в университете в Перми
14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтруд объяснил отзыв законопроекта об индексации пенсий

Правительство отклонило законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам из-за того, что он не проработан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минтруда России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве призвали авторов документа прописать конкретные механизмы обеспечения обязательств, то есть указать, из каких источников и в каком порядке планируется выделить средства на реализацию инициативы. Отзыв законопроекта не касается идеи индексации пенсий работающим гражданам как таковой, подчеркнули чиновники.

Новость
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме

В конце июля депутаты внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал отсутствие индексации несправедливым.

В сентябре о важности возобновления индексации пенсии работающим россиянам сказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. По его словам, пенсионеры могли бы заменить мигрантов в некоторых отраслях. В частности, в общепите. Пожилые люди сейчас не устраиваются на работу официально, поскольку тогда лишаются пенсионных надбавок.

Позже первый зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Швецов заявил, что после выхода на пенсию россиянам следует полагаться не только на государство, но и на свой капитал. Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина извинилась за слова заместителя и напомнила, что обеспечение достойной пенсии граждан — один из приоритетов государства.

 Россиянам пообещали увеличить МРОТ
Лолита назвала размер пенсии Аллы Пугачевой
В ряде регионов школы переходят на удаленку
Весь экипаж разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26 погиб
Чемпиона России по легкой атлетике задержали с наркотиками
Зеленский ошибся при цитировании Путина на Генассамблее ООН
«Танцующий медведь» попал на видео в заповеднике Ленобласти
Суточная смертность от COVID-19 в России повторила рекорд
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Авто
Audi показала новинки на ярмарке современного искусства На выставку привезли электрический RS e-tron GT и купе-кроссовер RS Q8
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Дети
Дочь Сергея Шойгу выписали из роддома: трогательные фото 17 сентября Ксения Шойгу впервые стала мамой
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Дом
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
5 зданий будущего на воде: концепция этих проектов поражает
6 самых крутых приемов в интерьере
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь