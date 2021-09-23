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15:40 (мск), источник: РБК

Украинская Рада приняла закон Зеленского о переписи олигархов

Верховная рада Украины приняла «закон об олигархах», предложенный президентом Владимиром Зеленским для ограничения влияния крупного бизнеса на власть.

Источник: Reuters

Как свидетельствуют данные голосования на сайте Рады, законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» был принят окончательно сразу во втором чтении. Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 54, воздержались 27.

Зеленский внес законопроект в парламент в июне, он посчитал необходимым уточнить определение «олигарх», регламентировать отношение чиновников к этой категории лиц и составить реестр олигархов.

Закон относит к олигархам всех частных лиц, кто имеет значительное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины и контролирует сегменты медиапространства.

Еще одним критерием, по которому будет оцениваться принадлежность к олигархам, станет подтвержденная стоимость активов лица или лиц, бенефициаром которых является потенциальный олигарх. Чтобы попасть в реестр олигархов, стоимость активов должна превышать миллион прожиточных минимумов. Прожиточный минимум на Украине сейчас равен 2379 гривнам, что эквивалентно 6,5 тыс. руб.

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Когда закон вступит в силу, всем, кто подпадет под статус олигарха, будет запрещено делать взносы в бюджеты политических партий, в том числе через посредников, а также участвовать или быть бенефициаром покупателя при приватизации значительных активов. Перед тем как контактировать с госслужащими, олигархи должны будут предупреждать о своем статусе.

Закон обяжет ряд категорий госслужащих подавать в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) декларации о контактах с олигархами и их представителями. Обязательными отчеты о контактах с олигархами станут, в частности, для президента страны, главы Рады и его заместителей, депутатов и членов кабинета министров. Отчитываться о контактах нужно будет не позднее следующего после встречи дня, в отчете потребуется указать дату и место встречи, а также изложить краткое содержание разговора. Не подавших такие декларации чиновников ждет ответственность, в том числе дисциплинарная.

Офис Зеленского заявлял ранее, что законопроект не нарушает основных прав тех, кто подпадает под определение олигарха. Срок действия закона ограничен 10 годами.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 17 сентября, совет уже запустил систему мониторинга олигархов, а ее создание предусматривалось президентским законопроектом. По словам Данилова, система обладает «наивысшим уровнем сложности» и способна «осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга».

Зеленский объявил о начале борьбы с олигархами на Украине в марте. Глава государства заявил, что государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия на Украине незаконно присваивались, из-за чего следует «восстановить справедливость».

Первым шагом в борьбе с олигархами и сокращении их числа Зеленский назвал принятое в мае решение Печерского суда Киева, который отправил под домашний арест предпринимателя и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Ранее Forbes поставил его на 12-е место в списке богатейших людей Украины с состоянием $620 млн.

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