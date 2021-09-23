15:40 (мск), источник: РБК
Украинская Рада приняла закон Зеленского о переписи олигархов
Верховная рада Украины приняла «закон об олигархах», предложенный президентом Владимиром Зеленским для ограничения влияния крупного бизнеса на власть.
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Как свидетельствуют данные голосования на сайте Рады, законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» был принят окончательно сразу во втором чтении. Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 54, воздержались 27.
Зеленский внес законопроект в парламент в июне, он посчитал необходимым уточнить определение «олигарх», регламентировать отношение чиновников к этой категории лиц и составить реестр олигархов.
Еще одним критерием, по которому будет оцениваться принадлежность к олигархам, станет подтвержденная стоимость активов лица или лиц, бенефициаром которых является потенциальный олигарх. Чтобы попасть в реестр олигархов, стоимость активов должна превышать миллион прожиточных минимумов. Прожиточный минимум на Украине сейчас равен 2379 гривнам, что эквивалентно 6,5 тыс. руб.
Когда закон вступит в силу, всем, кто подпадет под статус олигарха, будет запрещено делать взносы в бюджеты политических партий, в том числе через посредников, а также участвовать или быть бенефициаром покупателя при приватизации значительных активов. Перед тем как контактировать с госслужащими, олигархи должны будут предупреждать о своем статусе.
Закон обяжет ряд категорий госслужащих подавать в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) декларации о контактах с олигархами и их представителями. Обязательными отчеты о контактах с олигархами станут, в частности, для президента страны, главы Рады и его заместителей, депутатов и членов кабинета министров. Отчитываться о контактах нужно будет не позднее следующего после встречи дня, в отчете потребуется указать дату и место встречи, а также изложить краткое содержание разговора. Не подавших такие декларации чиновников ждет ответственность, в том числе дисциплинарная.
Офис Зеленского заявлял ранее, что законопроект не нарушает основных прав тех, кто подпадает под определение олигарха. Срок действия закона ограничен 10 годами.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 17 сентября, совет уже запустил систему мониторинга олигархов, а ее создание предусматривалось президентским законопроектом. По словам Данилова, система обладает «наивысшим уровнем сложности» и способна «осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга».
Зеленский объявил о начале борьбы с олигархами на Украине в марте. Глава государства заявил, что государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия на Украине незаконно присваивались, из-за чего следует «восстановить справедливость».
Первым шагом в борьбе с олигархами и сокращении их числа Зеленский назвал принятое в мае решение Печерского суда Киева, который отправил под домашний арест предпринимателя и оппозиционного политика Виктора Медведчука. Ранее Forbes поставил его на 12-е место в списке богатейших людей Украины с состоянием $620 млн.