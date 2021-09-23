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21:25 (мск), источник: РБК

Памфилова предложила двойникам Вишневского сбрить бороды

По словам главы ЦИК, городской избирком мог добиться снятия с выборов двойников Вишневского, которые сменили имена и отрастили бороды во время кампании, но вместо этого городская комиссия «самоустранилась».

Источник: РИА "Новости"

Председатель Центризибиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании в ЦИК раскритиковала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии из-за нарушений, допущенных на выборах в Госдуму, передает корреспондент РБК.

По словам Памфиловой, особенно нарушения проявились в случае с лидером фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга Борисом Вишневским, который баллотировался в Госдуму и в городской парламент, а в одном с ним округе появились еще два кандидата, перед выборами сменившие имена на Борисов Вишневских. «То, что сделали с ним, — это не просто антигуманно, это цинично, грязно, это выходит за рамки мыслимые и немыслимые принципов и моральных устоев. Все, начиная с этих двойников, которыми в открытую руководили кукловоды на разном уровне», — заявила она.

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Глава ЦИК считает, что городская избирательная комиссия самоустранилась от исправления ситуации с Вишневским: «Даже наши мягкие рекомендации и то не смогла провести по этим двойникам». «С учетом того админресурса, который применялся, могли бы добиться с господином [вице-губернатором Петербурга Александром] Бельским, который за спиной комиссии часто руководил избирательным процессом, чтоб снялись эти люди. Не позорили бы такой город. Хотя бы бороды бы сбрили», — заметила Памфилова.

Кандидатами на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу № 2 помимо самого Бориса Лазаревича Вишневского были два его тезки — Борис Иванович Вишневский (раньше его звали Виктор Быков) и Борис Геннадьевич Вишневский (прежнее имя — Алексей Шмелев). В начале сентября они подали в избирательную комиссию свои фотографии, на которых предстали с бородами и усами, как у лидера «Яблока» в петербургском заксобрании, также они сделали похожую прическу. Ранее, как писала «Фонтанка», они не носили бороды, а у одного из двойников не было залысин.

Спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров назвал выдвижение трех однофамильцев неожиданностью, которая «ведет к политической турбулентности». Памфилова обратилась к двойникам Вишневского с призывом собрать остатки совести «в узелочек» и сняться с выборов. Она попросила городскую избирательную комиссию заменить наглядную агитацию и «отобразить этих псевдокандидатов так, как они выглядят на самом деле». Комиссия отклонила жалобу Вишневского на происходящее.

22 сентября городская избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов заксобрания. Список «Яблока» получил 9,17% голосов, в городской парламент прошли Вишневский и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Вишневский также баллотировался в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 216. Как следует из предварительных итогов, обнародованных на сайте ЦИК, после обработки 100% протоколов он занимает второе место с 23,05% голосов. Лидирует кандидат от «Единой России» Сергей Соловьев с 34,03%. Официальное подведение итогов запланировано на 24 сентября.

На следующий день после выборов Вишневский приехал в администрацию Центрального района Петербурга, чтобы подать жалобы на нарушения в процессе голосования. Как сообщил политик, когда он был в здании, ему позвонили с незнакомого номера и попросили выйти на улицу и дать комментарий, представившись корреспондентом «Фонтанки». На улице на Вишневского напали пять молодых людей и отобрали жалобы. Одним из участников нападения, как писала «Фонтанка», был кандидат в Госдуму от Партии пенсионеров Максим Гоголин, который баллотировался в нижнюю палату парламента по другому округу.

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