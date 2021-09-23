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22:27 (мск), источник: РБК

Зеленский заявил, что «олигархической ветви власти» скоро настанет конец

На Украине больше не будет власти олигархов, им всем придется стать обычными бизнесменами, написал в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — заявил он.

По словам Зеленского, многие годы на Украине было «фактом жизни» существование такой ветви власти — группы людей, которые «считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи, покупали политическое влияние и использовали политиков ради своих интересов».

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Он поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые приняли 23 сентября закон, определяющий понятие «олигарх» и вводящий ограничения на связи представителей крупного бизнеса с чиновниками.

Зеленский считает, что после вступления этого закона в силу Украина получит исторический шанс на выстраивание цивилизованных отношений власти и бизнеса. Он признал, что принятый закон не понравился многим украинским политикам, а рассматривавшие законопроект депутаты подвергались давлению и шантажу.

Украинский закон относит к олигархам всех частных лиц, влияющих политическую и экономическую жизнь Украины и контролирующих сегменты медиапространства. Принадлежность к олигархам будет подтверждаться также стоимостью активов лица или лиц, чьим бенефициаром выступает потенциальный олигарх. Чтобы попасть в реестр олигархов, подтвержденная стоимость активов должна превышать миллион прожиточных минимумов. Прожиточный минимум на Украине сейчас равен 2379 гривнам, что эквивалентно 6,5 тыс. руб.

После вступления закона в силу всем, кто подпадет под статус олигарха, будет запрещено делать пожертвования политическим партиям, в том числе через посредников, а также участвовать приватизации крупных активов. Перед тем как контактировать с госслужащими, олигархи должны будут предупреждать о своем статусе.

С 17 сентября заработала разработанная Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) система мониторинга олигархов, которая станет фактическим реестром таких лиц.

В свою очередь госслужащих закон обяжет подавать в СНБО декларации о контактах с олигархами и их представителями. Обязательными такие отчеты станут, в частности, для президента страны, главы Рады и его заместителей, депутатов и членов кабинета министров. Отчитаться о контактах чиновникам нужно будет не позже чем на следующий день. От них потребуется изложить содержание разговора и указать дату и место встречи. Для чиновников, не задекларировавших контакты с олигархами, предусмотрена ответственность, в том числе дисциплинарная.

Зеленский провозгласил борьбу с олигархами в марте и пообещал тогда «восстановить справедливость».

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