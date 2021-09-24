МИД России предостерег США от введения санкций против 35 россиян

Американские конгрессмены предложили ввести ограничения против россиян, которые якобы причастны к нарушениям прав человека. Санкции затронут, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина и московского мэра Сергея Собянина.
Госпожа Захарова назвала действия США «внутриполитическими упражнениями антироссийской направленности». По ее мнению, инициатива Вашингтона «является следствием острого кадрового голода» в части, касающейся специалистов по российскому направлению. «Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на “санкционном треке”», — говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
Ввести санкции против 35 россиян предложил Фонд борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ). 22 сентября законопроект о санкциях одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США. В Кремле назвали инициативу Вашингтона «внутрипарламентскими упражнениями».