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00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России предостерег США от введения санкций против 35 россиян

Москва предостерегает Вашингтон от «необдуманного» введения новых санкций, под которые подпадут 35 россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Американские конгрессмены предложили ввести ограничения против россиян, которые якобы причастны к нарушениям прав человека. Санкции затронут, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина и московского мэра Сергея Собянина.

Госпожа Захарова назвала действия США «внутриполитическими упражнениями антироссийской направленности». По ее мнению, инициатива Вашингтона «является следствием острого кадрового голода» в части, касающейся специалистов по российскому направлению. «Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения. Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на “санкционном треке”», — говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

Ввести санкции против 35 россиян предложил Фонд борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ). 22 сентября законопроект о санкциях одобрил комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США. В Кремле назвали инициативу Вашингтона «внутрипарламентскими упражнениями».

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