В Италии арестован лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон. Его экстрадиции требует Испания

В сообщении Бойе сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому арестовали политика, «приостановлен решением Суда Европейского союза».
Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Рейтер, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке. Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.
Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным.
Пучдемон бежал из Испании, а в 2019-м был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако летом этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.
В 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. Центральные власти Испании объявили референдум незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости — остальные жители Каталонии его бойкотировали.
После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки — от 9 до 13 лет — за «подстрекательство к мятежу» и «растрату бюджетных средств» (на референдум). Такое же обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.
В июле этого года власти Испании решили помиловать девятерых лидеров сепаратистов.