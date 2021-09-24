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05:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В конгрессе США одобрили новые антироссийские санкции

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на следующий финансовый год, принятый 316 голосами документ против 113 предусматривает ужесточение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2021

В частности, инициатива позволит наложить рестрикции на суверенный долг России. Также под санкциями может оказаться трубопровод «Северный поток-2».

Кроме того, документ допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан, в списке — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ограничения могут ввести и в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и ряда других российских граждан. Попавшим под его действие запрещается въезд в Штаты, арестовываются их активы в американских банках.

Впрочем, одобрение оборонного бюджета нижней палатой американского парламента не означает автоматическое вступление его в силу. Сенат Конгресса США также представит свою версию документа, после чего обе палаты должны будут выработать единый бюджет и проголосовать за него.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что принятие нового законопроекта по внесению в санкционный список граждан России будет необдуманным шагом со стороны США. «Становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме», — заявила дипломат. По ее словам, новый законопроект демонстрирует «кадровый голод» в Вашингтоне.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае введения санкций США в отношении россиян страна примет ответные меры к тем, кто работает против нее. Политик добавил, что санкции в отношении конкретных лиц являются наказанием России за быстрое развитие после пандемии COVID-19. «Например, Мурашко великолепно показал себя в борьбе с пандемией. Американцы устами президента призывают мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом и одновременно наказывают одного из организаторов этой борьбы просто за то, что он хорошо работал», — сказал он.

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