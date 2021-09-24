В конгрессе США одобрили новые антироссийские санкции

В частности, инициатива позволит наложить рестрикции на суверенный долг России. Также под санкциями может оказаться трубопровод «Северный поток-2».
Кроме того, документ допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан, в списке — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Ограничения могут ввести и в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и ряда других российских граждан. Попавшим под его действие запрещается въезд в Штаты, арестовываются их активы в американских банках.
Впрочем, одобрение оборонного бюджета нижней палатой американского парламента не означает автоматическое вступление его в силу. Сенат Конгресса США также представит свою версию документа, после чего обе палаты должны будут выработать единый бюджет и проголосовать за него.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что принятие нового законопроекта по внесению в санкционный список граждан России будет необдуманным шагом со стороны США. «Становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме», — заявила дипломат. По ее словам, новый законопроект демонстрирует «кадровый голод» в Вашингтоне.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в случае введения санкций США в отношении россиян страна примет ответные меры к тем, кто работает против нее. Политик добавил, что санкции в отношении конкретных лиц являются наказанием России за быстрое развитие после пандемии COVID-19. «Например, Мурашко великолепно показал себя в борьбе с пандемией. Американцы устами президента призывают мир объединить усилия в борьбе с коронавирусом и одновременно наказывают одного из организаторов этой борьбы просто за то, что он хорошо работал», — сказал он.