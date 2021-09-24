Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
12День знаний в России
07:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы попросили Россию помочь со снятием санкций ООН

Россия могла бы стать посредником между «Талибаном» (запрещенное в РФ террористическое движение) и ООН, считает замминистра культуры и информации Афганистана Забиулла Муджахид.

Источник: AP 2021

По его словам, Москва может, в частности, помочь в вопросе снижения санкционного давления.

В интервью «РИА Новости» замминистра заявил, что новые афганские власти надеются получить «ощутимые положительные результаты» в Совете безопасности ООН. «Она (Россия.— “Ъ”) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», — рассказал он.

«Талибан» захватил Афганистан в середине августа. На этой неделе талибы попросили ООН назначить своего представителя в организации, чтобы он смог выступить перед лидерами стран мира. Боевики при этом назвали «завышенными» условия, на которых международное сообщество готово признать новое афганское правительство. Президент России Владимир Путин говорил, что талибов надо стимулировать к выполнению данных ими обещаний.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков ответил на вопрос о введении локдауна
Североатлантический альянс захлебнулся Тихим океаном
Зеленский объявил о скором конце власти олигархов
Старший гид рассказал о причинах ЧП с альпинистами на Эльбрусе
Суд в США арестовал зампреда правления НОВАТЭКа
Уткин высказался об отказе Артема Дзюбы играть за сборную России
Подводную оптическую кабельную сеть Земли показали на видео
В конгрессе США одобрили новые антироссийские санкции
Здоровье
Людей с ожирением призвали не думать о похудении Вместо этого лучше сосредоточиться на физической активности, чтобы улучшить свое здоровье, считают специалисты.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 340
И вот возник вопрос. 336
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 200
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
Было-стало: Полина Гагарина и другие 20 лет спустя
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
7 ярких цветов, которые стоит применить в ванной
5 зданий будущего на воде: концепция этих проектов поражает
6 самых крутых приемов в интерьере
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь