Талибы попросили Россию помочь со снятием санкций ООН

По его словам, Москва может, в частности, помочь в вопросе снижения санкционного давления.
В интервью «РИА Новости» замминистра заявил, что новые афганские власти надеются получить «ощутимые положительные результаты» в Совете безопасности ООН. «Она (Россия.— “Ъ”) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», — рассказал он.
«Талибан» захватил Афганистан в середине августа. На этой неделе талибы попросили ООН назначить своего представителя в организации, чтобы он смог выступить перед лидерами стран мира. Боевики при этом назвали «завышенными» условия, на которых международное сообщество готово признать новое афганское правительство. Президент России Владимир Путин говорил, что талибов надо стимулировать к выполнению данных ими обещаний.