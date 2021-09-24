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12:38 (мск), источник: Известия

В РФ создадут единую систему онлайн-голосования к следующим выборам

К следующим федеральным выборам будет создана единая система онлайн-голосования. Об этом сообщила в пятницу, 24 сентября, глава ЦИК России Элла Памфилова.

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Она также указала, что Центризбирком, скорее всего, не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования в будущем.

«Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет, скажем, единая база и то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

В то же время она заверила, что опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет. По ее словам, это был компромиссный вариант.

«Эта опция, она была очень объемная была, когда они решили ввести опцию переголосования [в Москве], мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование», — отметила глава ЦИК РФ.

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При этом Памфилова добавила, что количество отказов от участия в онлайн-голосовании на прошедших выборах в Госдуму РФ составило менее 1%.

«За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне и Москва тоже. У нас сведено количество отказов менее 1%. Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму», — отметила глава ЦИК РФ.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%. Всего в ходе голосования выдали 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в столице составила 50,3%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

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