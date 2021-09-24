ЦИК огласил распределение мандатов в Госдуме

Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования.
Элла Памфиловаглава Центризбиркома
Недействительными признано более 40 тыс. бюллетеней на 157 избирательных участках 43 регионов России. «Это значит десятитысячная доля процента от числа бюллетеней, выданных избирателю», — сказала глава ЦИК.
«На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку в связи с невозможностью установить волеизъявление избирателей», — добавила она.
Памфилова отметила, что правоохранительными органами будут тщательно изучены «причины вбросов бюллетеней, допущенных на избирательных участках в республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях».
Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне выбирали членов местных парламентов, муниципальных органов власти и глав нескольких регионов. Итоговая явка составила 51,72%.