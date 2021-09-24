Талибы намерены вернуть в Афганистане отрубание рук и смертные казни

«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе (Кабула.— “Ъ”), но мы-то никогда ничего не говорили об их законах и о наказаниях, которые используются в их странах, — заявил Нуруддин Тураби, который в предыдущем правительстве талибов возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.— Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном». По мнению министра, «отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности».
В настоящее время, сказал он, Кабинет министров нового правительства рассматривает вопрос о том, проводить наказания и казни публично или нет, и «разработает соответствующий закон».
Между тем министр Тураби заверил, что талибы изменились по сравнению с 1990-ми годами. Поэтому сейчас они не будут запрещать телевидение, мобильную связь, фотографии и видео, «потому что это необходимо людям и мы относимся к этому серьезно». Средства массовой информации они теперь рассматривают как средство распространения своих идей. «Теперь мы знаем, что можем выйти не на сотни людей, а на миллионы», — заявил он, добавив, что опять же и казни можно будет снимать на видео или фотографировать и показывать другим, чтобы неповадно было совершать преступления.
Афганистан находится под контролем «Талибана» с 15 августа. Талибы хотят мирового признания и ведут переговоры с представителями разных государств. При этом боевики считают «завышенными» условия, на которых международное сообщество готово признать новое афганское правительство. Россия выступает за координацию между странами по ситуации в Афганистане.