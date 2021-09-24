Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
10Умер Жан-Поль Бельмондо
16:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы намерены вернуть в Афганистане отрубание рук и смертные казни

Один из основателей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби, заявил в интервью The Associated Press, что они намерены вернуть смертную казнь и отрубание рук за определенные преступления. Комментируя вопросы об этих методах наказания, которые в предыдущий период правления талибов в Афганистане совершались публично, министр посоветовал мировой общественности не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и не указывать его новым властям, как им поступать.

Источник: AP 2021

«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе (Кабула.— “Ъ”), но мы-то никогда ничего не говорили об их законах и о наказаниях, которые используются в их странах, — заявил Нуруддин Тураби, который в предыдущем правительстве талибов возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.— Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном». По мнению министра, «отрубание рук крайне необходимо в интересах укрепления безопасности».

В настоящее время, сказал он, Кабинет министров нового правительства рассматривает вопрос о том, проводить наказания и казни публично или нет, и «разработает соответствующий закон».
Новость
«РИА Новости»: талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин

Между тем министр Тураби заверил, что талибы изменились по сравнению с 1990-ми годами. Поэтому сейчас они не будут запрещать телевидение, мобильную связь, фотографии и видео, «потому что это необходимо людям и мы относимся к этому серьезно». Средства массовой информации они теперь рассматривают как средство распространения своих идей. «Теперь мы знаем, что можем выйти не на сотни людей, а на миллионы», — заявил он, добавив, что опять же и казни можно будет снимать на видео или фотографировать и показывать другим, чтобы неповадно было совершать преступления.

Афганистан находится под контролем «Талибана» с 15 августа. Талибы хотят мирового признания и ведут переговоры с представителями разных государств. При этом боевики считают «завышенными» условия, на которых международное сообщество готово признать новое афганское правительство. Россия выступает за координацию между странами по ситуации в Афганистане.

Алена Миклашевская

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 ФСБ сообщила о задержании украинского агента
Россельхознадзор выявил вирус в помидорах
В турецких томатах нашли вирус после слов Эрдогана о Крыме
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды
Дайверы-любители обнаружили клад римских монет
Галицкий о болезни: На мне история «Краснодара» не заканчивается
Число умерших от COVID за сутки в РФ установило новый рекорд
Здоровье
Делирий оказался частым осложнением тяжелого ковида Бред и галлюцинации могут быть результатом нехватки кислорода и воспаления мозга.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 357
И вот возник вопрос. 336
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Портрет 16-летней дочки Волочковой взбудоражил соцсети Ариадна отметила день рождения
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь