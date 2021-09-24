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20:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сестра Ким Чен Ына: КНДР готова прекратить войну с Югом, но только при выполнении ряда условий

Влиятельная фигура в верхних эшелонах власти в Пхеньяне, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова возобновить переговоры с Югом, если он прекратит свою «враждебную политику».

Источник: GETTY IMAGES

Ким Ё Чжон назвала предложение президента Сеула Муна объявить об официальном прекращении корейской войны «интересной и замечательной идеей».

В своем заявлении она сказала, что Пхеньян готов обсудить улучшение межкорейских отношений — но только если Юг откажется от своей, по ее словам, жесткой враждебной политики по отношению к Северу.

«В нынешней ситуации нет никакого смысла объявлять об окончании войны, оставив в неизменности все, что может стать семенем войны между сторонами, которые враждовали более полувека», — говорится в заявлении Ким, распространенном официальным информационным агентством Севера KCNA.

«Необходимо отбросить двуличное отношение, нелогичные предрассудки, вредные привычки и враждебную позицию, оправдывающую собственные действия, при этом нарушая осуществление нашего справедливого права на самооборону, — продолжает она. — Только когда это предварительное условие будет выполнено, можно будет сесть лицом к лицу и объявить о прекращении войны».

Насколько известно, у Северной Кореи не так много пусковых установок для баллистических ракет | Источник: GETTY IMAGES

Прекращение войны

Заявление Ким Ё Чжон обнародовано в ответ на новый призыв Сеула официально объявить о прекращении Корейской войны.

На этой неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал две Кореи и их союзников — США, которые поддерживают Юг, и Китай, крупнейший экономический партнер Севера, — формально объявить о прекращении конфликта и установить мир на полуострове.

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Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, а не мирным договором, в результате чего технически стороны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Президент Мун неоднократно призывал принять декларацию о прекращении войны в надежде, что это поможет возобновить отношения с Пхеньяном, испортившиеся после провала переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в 2019 году. Но Пхеньян отклонил эту идею как преждевременную.

В Сеуле почти пять лет надеялись положить конец продолжающейся более 70 лет войне на Корейском полуострове, отмечает корреспондент Би-Би-Си в Сеуле Лора Бикер.

Но у президента Муна остается мало времени. Его преемник будет избран в марте.

Мун даже встретился с Ким Чен Ыном на священной вершине горы Пэкту. Но с тех пор отношения между двумя Кореями ухудшились. Северная Корея даже взорвала офис, специально построенный для переговоров между сторонами.

Ни деду, ни отцу Ким Чен Ына не удалось встретиться с действующим президентом США | Источник: GETTY IMAGES

Заявление Ким Ё Чжон, казалось бы, вновь позволяет надеяться на улучшение ситуации, однако оно в основном состоит из предостережений и предварительных условий.

Санкции и оружие

Южная Корея в начале сентября испытала свою первую баллистическую ракету подводного базирования, всего через несколько часов после того, как Северная Корея испытала собственное оружие.

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Северная Корея также часто критиковала ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США.

Отношения между двумя странами не сильно улучшились после того, как переговоры о денуклеаризации между Кимом и президентом США Дональдом Трампом зашли в тупик в 2019 году.

Мун Чжэ Ин, который сделал взаимодействие с Севером краеугольным камнем своего президентства, ранее утверждал, что объявление о прекращении войны побудит Север к денуклеаризации.

Северная Корея, в свою очередь, призвала к отмене жестких экономических санкций, против чего, в свою очередь выступили США, твердо увязав отмену санкций с отказом КНДР от ядерного оружия.

Спутниковый снимок Йонбёна, декабрь 2019 года | Источник: GETTY IMAGES

На это Пхеньян пойти не согласен. В январе текущего года Ким Чен Ын обещал продолжить развитие своей ядерной программы. По его словам, северокорейские специалисты создают как миниатюрные тактические боеголовки, так и сверхмощную водородную бомбу.

Поначалу не было признаков того, что в этом направлении реально ведутся какие-то работы. Казалось, режим всецело сосредоточился на ухудшающемся положении в экономике и продовольственном дефиците.

Однако, судя по ряду признаков, в конце августа КНДР перезапустила остановленный в декабре 2018 года атомный реактор в Йонбёне, способный производить оружейный плутоний.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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