Финдиректор Huawei пошла на сделку с Минюстом США

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу заключила с американским Минюстом сделку, в рамках которой сможет вернуться на родину в Китай спустя три года после ее задержания в Канаде. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информацию подтверждает Reuters.
Как пишет WSJ, в соответствии с соглашением Ваньчжоу должна будет признать совершение некоторых нарушений со своей стороны, взамен прокуратура отложит судебное преследование, а позже снимет обвинения в мошенничестве. Соглашение позже в пятницу будет рассмотрено в федеральном суде в Бруклине.
Представители Huawei и Минюста от комментариев отказались.
Ваньчжоу, дочь основателя Huawei, была задержана в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года по запросу США. Женщину обвинили в нарушении санкций США против Ирана. В Вашингтоне считают, что она осуществляла незаконные транзакции через банк HSBC, обвиняемый в переводах средств в страны, находящиеся под американскими санкциями. Финдиректора Huawei поместили под домашний арест, сейчас она находится в Канаде.
В марте 2019 года в Канаде начались слушания по вопросу об экстрадиции Ваньчжоу в США, они продлились до августа 2021-го. Ожидалось, что судья объявит решение по этому вопросу в октябре.
Вскоре после ареста Ваньчжоу правоохранительные органы КНР задержали двух канадцев — бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. Их обвинили в краже информации, представляющей важность для национальных интересов Пекина. В августе Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже.
Китай отрицает, что между делами финдиректора Huawei, Коврига и Спэйвора есть связь. Однако, пишут Reuters и WSJ, снятие обвинений с Ваньчжоу приведет к снятию напряжения между США и Китаем и может поспособствовать освобождению двух канадцев.
Власти США обсуждали возможность заключить сделку с финдиректором Huawei в конце прошлого года, когда должность президента страны занимал Дональд Трамп, сообщает WSJ. Тогда прогресса достичь не удалось, поскольку прокуроры требовали от Ваньчжоу признания вины в нарушении американских законов, а она настаивала на своей невиновности.