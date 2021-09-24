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24 сентября, источник: Lenta.Ru

США захотели укрепить связи с Турцией перед визитом Эрдогана в Россию

США продолжают искать возможности укрепить двусторонние отношения с Турцией. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует РИА Новости.

Источник: AP 2021

Так Прайс прокомментировал по просьбе журналиста сообщения о планируемом визите в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, страны могут найти сферы для сотрудничества, даже если у них есть «разногласия в других областях».

«Мы считаем Турцию союзником и другом. Турция является важным союзником по НАТО и в последние годы сыграла важную роль в связи с рядом вызовов», — сказал Прайс. Кроме того, руководитель пресс-службы Госдепа напомнил, что турецкая сторона содействовала возобновлению работы аэропорта в столице Афганистана.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Сочи на встречу с главой России Владимиром Путиным, чтобы попросить российские вооруженные силы о помощи в решении конфликта в сирийском Идлибе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев. Он уверен, что одним из главных вопросов на повестке станет Сирия и недавний визит главы страны Башара Асада.

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