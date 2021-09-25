01:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно о секретном плане Евросоюза по «газовой войне» с Россией
У Европейского союза есть секретный план «газовой войны» с Россией. Об этом пишет обозреватель газеты Times Бруно Уотерфилд.
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По словам колумниста, инициатива принадлежит Испании и предназначена для того, чтобы «ЕС больше не был в заложниках у Москвы».
В плане, с которым ознакомились авторы материала, говорится, что Испания предлагает членам Евросоюза объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы топлива единым блоком. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.
С начала года газ в Европе подорожал более чем в три с половиной раза, а 20 сентября стоимость топлива превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Среди причин скачка цен — новые препятствия в сертификации газопровода «Северный поток-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе и, наконец, резко возросший спрос на газ в Азии, где экономика восстанавливается после пандемии коронавируса. К подорожанию газа также привело истощение запасов в хранилищах.
«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.