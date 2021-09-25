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06:01 (мск), источник: Газета.Ру

Байдену по ошибке предложили объявить «имичмент»

В пятницу, 24 сентября, член палаты представителей США, республиканка Лорен Боберт предложила объявить импичмент президенту Джо Байдену, но допустила ошибку — из названия процедуры пропала буква «п».

Источник: AFP 2021

На это обратило внимание издание HuffРost.

Как сообщает HuffРost, на баннере, которым был проиллюстрирован призыв Боберт, была пропущена буква «p» в слове «impeach». Через несколько минут после того, как журналисты попросили политика прокомментировать опечатку, картинку исправили, но «ущерб уже был нанесен».

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В статье говорится, что сценарист комедийного сериала «Южный парк», вероятно, купил домен imeachbiden.com и начал перенаправлять его посетителей на сайт, высмеивающий веру Боберт в ультраправые теории заговора.

По мнению пресс-секретаря республиканки Джейка Сеттла, опечатка помогла привлечь внимание к инициативе.

«Боберт рада видеть, что ошибка персонала заставила HuffPost говорить об импичменте Байдену», — сказал он.

Ранее новостное агентство Business Insider сообщило, что Боберт оплачивала аренду жилья и коммунальные услуги средствами избирательной кампании. Она назвала произошедшее недоразумением и вернула потраченные 6,6 тыс. долларов. До этого политик не сообщила о миллионе долларов, полученных мужем.

Боберт призвала отправить в отставку Джо Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана. Республиканка обвинила главу Белого Дома в «умышленном пренебрежении обязанностями президента, нарушении конституционной клятвы» («заботиться о добросовестном исполнении законов»), а также неспособности «обеспечить национальную безопасность США».

Во время загрузки произошла ошибка.
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