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07:00 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал риски для Зеленского после его нападок на ООН

Журналист Питер Дикинсон в блоге UkraineAlert на сайте Атлантического Совета высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие Запада после своих резких заявлений о деятельности Организации Объединенных Наций, которые он высказал на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Источник: AP 2021

По его словам, украинский лидер набросился на организацию в «характерной для него манере».

Как отмечает Дикинсон, Зеленский демонстрирует воинственную позицию и все громче критикует страны. Так, напоминает автор статьи, до этого украинский лидер при помощи жестких формулировок уже выражал недовольство действиями Запада по вопросам евроатлантической интеграции.

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«Столь требовательный тон не дал никаких существенных результатов. Он лишь вызвал обвинения в том, что Зеленский рискует попусту лишиться расположения демократического мира», — заметил Дикинсон.

По его мнению, воинственные заявления помогут президенту Украины набрать рейтинг внутри страны, однако сомневается, что нападки на Запад помогут добиться успеха на международной арене.

23 сентября Зеленский раскритиковал ООН и сравнил ее деятельность с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен», и призвал к переменам и обновлению. Он перечислил достижения организации и напомнил, что ради этого стоит попробовать «реанимировать» ООН и сделать ее способной решать проблемы современности. А начать перемены стоит с устава.

10 сентября украинский лидер заявил, что страна готова вступить в Североатлантический альянс, однако прямого ответа от США касательно членства в организации не получила. Он подчеркнул, что Украина нужна НАТО и Евросоюзу. Кроме того, по мнению Зеленского, без Украины Евросоюз будет ослабевать.

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