Эрдоган заявил, что «никто не может вмешиваться» в вопрос покупки С-400 Турцией

В интервью американскому телеканалу CBS господин Эрдоган утвердительно ответил на вопрос о намерении купить вторую партию ЗРК С-400.
«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы покупаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Мы сами принимаем эти решения», — отметил турецкий президент.
Сроки предполагаемой закупки российских ракетных систем он не назвал.
29 сентября Эрдоган встретится в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий президент планирует во время встречи обсудить, в частности, детали закупки второй партии ЗРК С-400.
Турция заключила с Россией контракт о покупке четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года, сделка оценивалась в $2,5 млрд. США настаивали, чтобы Анкара отказалась от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot.
В апреле 2019 года Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 Турции из-за сделки с Россией.