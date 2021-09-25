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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил, что «никто не может вмешиваться» в вопрос покупки С-400 Турцией

Турция в будущем планирует приобрести у России еще одну партию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что «никто не может вмешиваться» в вопрос закупки Анкарой оружия.

Источник: AP 2021

В интервью американскому телеканалу CBS господин Эрдоган утвердительно ответил на вопрос о намерении купить вторую партию ЗРК С-400.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы покупаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Мы сами принимаем эти решения», — отметил турецкий президент.

Сроки предполагаемой закупки российских ракетных систем он не назвал.
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29 сентября Эрдоган встретится в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий президент планирует во время встречи обсудить, в частности, детали закупки второй партии ЗРК С-400.

Турция заключила с Россией контракт о покупке четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года, сделка оценивалась в $2,5 млрд. США настаивали, чтобы Анкара отказалась от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot.

В апреле 2019 года Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 Турции из-за сделки с Россией.

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