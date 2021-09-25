Власти спрогнозировали доход в ₽16 млрд от привлечения осужденных к труду

Соответствующие доходы оцениваются в 2021 году в 15,2 млрд руб. В последующие три года они прогнозируются на уровне 15,8 млрд, 15,9 млрд и 16,2 млрд руб., следует из документа.
Осужденные в России выполняют различную работу. К примеру, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный по обвинению в получении взятки, шьет в рязанской колонии мягкие игрушки, сообщала «Новая газета». А актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам лишения свободы по делу об аварии, в которой погиб человек, работает на производстве антиковидных медицинских костюмов — вставляет в них молнии, рассказывал «Комсомольской правде» ответственный секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
В мае директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить заключенными трудовых мигрантов. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия»: отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. В частности, ФСИН рассматривает возможность создать в Сибири для осужденных исправительный центр, в котором будут заниматься выращиванием и высадкой саженцев в регионе в рамках восстановления леса после пожаров.
Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал инициативу. По его словам, исправительные центры можно будет создавать также на крупных стройках и других объектах.
Положительно к идее привлекать заключенных к работе вместо мигрантов отнеслись и большинство опрошенных ВЦИОМом россиян. Инициативу поддержали 71% респондентов, при этом 62% опрошенных полагают, что заключенные сами предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования.