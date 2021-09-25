В Китае не исключили первый ядерный удар по США из-за AUKUS

Пекину надо уходить от политики неприменения ядерного оружия, означающей, что его могут задействовать только в качестве ответного удара, считает дипломат.
Как объяснил Цзукан, новые тихоокеанские альянсы, наподобие AUKUS, свидетельствуют, что Китаю надо быть с «более агрессивной позицией» по таким вопросам.
Экс-посол КНР при ООН подчеркнул во время саммита китайских экспертов по ядерной политике, что необходимо «отрегулировать» обязательство по использованию ядерного оружия только в случае ответных действий. Вероятной причиной, позволяющей применить оружие, может быть появление «новых военных союзов с участием США и возросшее военное присутствие в Китае».
Предупреждение Цукана связано с еще одним альянсом между США, Индией, Японией, а также Австралией. Объединение получило название «Четверка».