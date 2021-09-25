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15:16 (мск), источник: РБК

У российских миротворцев в Карабахе сменился командующий

Новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначили генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина, говорится в сообщении Минобороны Армении. Он участвовал в первой и второй чеченских войнах и командовал группой в боях за Цхинвал.

Источник: Reuters

На этом посту Анашкин сменил генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Он завершил свою миссию в качестве командующего 6 сентября.

Анашкину 52 года. С июля 2017 года он занимает пост заместителя командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

С декабря 1999 по август 2000 года Анашкин командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн.

С июня 2007 года командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков). В августе 2008 года батальонно-тактическая группа под командованием Анашкина участвовала в боях за Цхинвал. В том же году Анашкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Предшественник Анашкина Мурадов занимал пост командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с ноября прошлого года. Тогда после почти полутора месяцев боев Армении и Азербайджану при посредничестве России удалось достичь соглашения о прекращении огня.

Стороны также договорились ввести в регион почти 2 тыс. российских миротворцев. Срок пребывания миротворцев — пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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