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16:44 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

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Президент отметил, что состав Думы определили граждане России, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что избранные парламентарии — вне зависимости от партийной принадлежности — должны выполнять свои обещания.

«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что выборы — это знаковый, но всего лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны, и отметил, что впереди напряженная, повседневная работа на благо России и ее граждан.

По словам президента, роль Госдумы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла, а вместе с этим существенно выросла и ответственность депутатского корпуса, в том числе и за реализацию обязательств, взятых в ходе предвыборной кампании и многочисленных встреч с избирателями.

Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил, что все они хорошо знают, какой активный диалог ведется с людьми в ходе избирательной кампании, как много проводится встреч.

«Но такой максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий», — сказал президент.

Увеличение количества фракций

Путин отметил, что увеличение количества фракций в Государственной думе VIII созыва говорит о развитии демократии в стране. Глава государства напомнил, что в пятницу Центризбирком подвел окончательные итоги выборов. «Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских, это “Единая Россия”, КПРФ, “Справедливая Россия — За правду” и ЛДПР, кроме того, пусть и небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия “Новые люди”, — констатировал Путин.

По его словам, «впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций». «Что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму VIII созыва подтвердила свое лидерство. Президент РФ поздравил своих собеседников и их сторонников с успехом, отметив, что «он был достигнут в непростой конкурентной борьбе с сильными соперниками».

«А “Единую Россию” поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», — сказал Путин.

Во встрече принимают участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и с ними по несколько однопартийцев, а также спикер Госдумы VII созыва единоросс Вячеслав Володин, глава Администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

Результаты выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов — самовыдвиженцы.

По итогам выборов в Госдуму в 2016 году у единороссов было 343 мандата, у КПРФ — 42, у ЛДПР- 39, у «Справедливой России», которая лишь в этом году претерпела трансформацию путем объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России», — 23 мандата. По одному мандату пять лет назад досталось «Родине» и «Гражданской платформе», которые не провели в Госдуму списки своих партий.

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