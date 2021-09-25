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17:38 (мск), источник: ТАСС

Путин: пока не все россияне могут почувствовать, что экономика восстановилась после спада

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Не все россияне могут сейчас ощутить, что экономика страны восстановилась после вызванного пандемией коронавируса спада, считает глава государства Владимир Путин.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все из наших граждан сразу могут почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, что называется на себе не могут пока это почувствовать», — сказал в субботу глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

Путин отметил, что сентябрьские выборы «проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках». «Понимаю, как трудно пришлось людям в сложный для всех период, к сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно, невозможно просто», — признал российский лидер.

«Тем не менее с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», — уверен Путин. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, как у нас говорят, живыми деньгами, поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», — перечислил президент.

На его взгляд, «это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента». «Причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно», — заметил президент. По его словам, «результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», а «созданные в прошлом запас прочности и резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать и экономику, и людей».

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