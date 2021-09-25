Путин: пока не все россияне могут почувствовать, что экономика восстановилась после спада

«По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все из наших граждан сразу могут почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, что называется на себе не могут пока это почувствовать», — сказал в субботу глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.
Путин отметил, что сентябрьские выборы «проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках». «Понимаю, как трудно пришлось людям в сложный для всех период, к сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно, невозможно просто», — признал российский лидер.
«Тем не менее с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», — уверен Путин. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, как у нас говорят, живыми деньгами, поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», — перечислил президент.
На его взгляд, «это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента». «Причем в самые критичные моменты все фракции работали солидарно», — заметил президент. По его словам, «результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», а «созданные в прошлом запас прочности и резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать и экономику, и людей».